Locatelli: “Nel secondo tempo non siamo usciti dalla metà campo per merito della Fiorentina”

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Fiorentina, queste le parole:

“Nel secondo tempo non ci siamo abbassati per scelta, volevamo fare la stessa partita del primo tempo ma per demerito nostro e merito della Fiorentina non ci siamo riusciti, ci hanno palleggiato bene e la partita è andata così nel secondo tempo è stata una sofferenza ma per noi era fondamentale vincere, per il morale e la classifica.”

“Non dobbiamo guardare le altre ma noi stessi, abbiamo fatto delle partite veramente brutte e dobbiamo dircelo in faccia, ma siamo un gruppo unito e ne siamo usciti, ma siamo una squadra forte e dobbiamo essere convinti di esserlo. Noi ci siamo visti vicino l’inter e dobbiamo essere onesti la delusione è stata tanta ma e l’abbiamo pagato nelle partite perse dopo, ma l’obbiettivo come detto a inizio anno era la Champions, è chiaro che vincere la coppa Italia cambia tutto.

“Noi dobbiamo tenere più la palla ed essere più concreti nel senso di tenere noi la palla e decidere le giocate ma a volte ci abbassiamo troppo, delle volte sbagliamo delle scelte perché vogliamo concludere subito. Negli ultimi 3 anni abbiamo perso esperienza e acquisito brillantezza, giovinezza e spensieratezza ma i risultati sono quelli che contano, bisogna vincere un trofeo.”

LA FIORENTINA PERDE CON LA JUVENTUS