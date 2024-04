La Fiorentina cade contro la Juve, decide Gatti. Viola dal doppio volto, bene nel secondo tempo

Al 6’ palla dentro per McKennie che segna ma il texano è in fuorigioco netto. Al 13’ ancora pericolosa la Juventus, Gatti colpisce la traversa, Vlahovic calcia con deviazione di Bremer, fuorigioco e rete annullata. Al 21’ calcio d’angolo dentro sul quale arriva Bremer, incornata sul palo, tap-in vincente di Gatti. Al 32’ Chiesa crossa dentro per McKennie che la mette al centro per Vlahovic che firma il 2-0. Si resta 1-0, fuorigioco di McKennie. Al 41’ primo squillo della Fiorentina, conclusione dalla distanza di Biraghi, palla fuori. Fiorentina che finisce il primo tempo facendosi vedere di più dalle parte di Sczesny.

Al 45’ fuori Belotti e Mandragora, dentro Maxime Lopez e Sottil. Al 49’ Chiesa tenta la conclusione, tiro debole. Al 55’ grande occasione per la Fiorentina, Ranieri recupera palla altra e imbuca per Barak che tira debolmente. Al 56’ Kostic mette dentro, Milenkovic tocca la palla con la punta e rischia l’autogol. Al 59’ doppio cambio Juve, fuori Chiesa e Kostic, dentro Iling e Yildiz. Fuori Kouame e Barak, dentro Beltran e Nzola al 61’. Al 66’ Sottil raccoglie il pallone dopo una mischia, palla spedita in curva. Al 70’ Nico fa tutto da solo con una finta manda al bar Danilo ma tiro cross sballato. Al 74’ un lampo della Fiorentina con Nico che colpisce la traversa, grande parata di Szczesny. All’80’ Beltran trova lo spazio e calcia, conclusione fuori. All’84’ fuori Kayode, dentro Dodo. All’85’ Beltran calcia a porta vuota, colpito Nzola. All’85’ fuori Vlahovic, dentro Kean. All’87’ Fiorentina pericolosa ancora con Beltran.