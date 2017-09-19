Juventus-Fiorentina: la maglia da trasferta stavolta sarà quella classicissima di colore viola
Juventus-Fiorentina: anche la scelta della maglia ci dice tante cose....
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 23:34
Juventus-Fiorentina non soltanto è la partita più importante dell'anno per tanti tifosi della Viola, ma rappresenta da almeno 35 anni una grande classica del nostro Campionato di calcio.
Anche per tale motivo la Fiorentina ha scelto nella trasferta di domani di non indossare una delle 4 maglie dei quartieri, bensì la prima maglia, quella classica di colore viola.