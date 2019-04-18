Calamai: "Montella tecnico bravo anche con le parole. In società, non tutti con quella dote.."

Il noto giornalista de La Gazzetta ha parlato dalle frequenze di Radio Bruno Toscana. Ecco alcuni suoi passaggi:"Montella è un allenatore furbo, sa usare le parole nel modo opportuno,non tutti nel mon...

Il noto giornalista de La Gazzetta ha parlato dalle frequenze di Radio Bruno Toscana. Ecco alcuni suoi passaggi:

"Montella è un allenatore furbo, sa usare le parole nel modo opportuno,non tutti nel mondo Fiorentina lo sanno fare. Dice sempre che anche il non rispondere è un modo di aver comunque dato una risposta. Ha ammesso in conferenza stampa che farà turnover, ma in una maniera regolata e non massiccia. A me piace Montella, mi piace il suo calcio. Mi sono soffermato un minuto insieme a lui, gli ho chiesto se il calcio dell’Ajax sia allenabile o meno: mi ha detto che, secondo lui, la sua Fiorentina 1.0 non era così distante dall’Ajax di oggi.