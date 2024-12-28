Da Torino: "Classifica Juve deludente perché non è la Fiorentina. Vlahovic? L'investimento non rende"

Da Torino: "Nico Gonzalez è un giocatore fondamentale per la Juve di Thiago Motta

Il giornalista de La Repubblica Torino, Emanuele Gamba: è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, analizzando l'ambiente Juventus in vista del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Juventus non è la Fiorentina, perché in estate ha speso 200 milioni di euro per fare la squadra, quindi ovviamente la posizione in classifica è piuttosto deludente. La Juve parla di una squadra che cresce, in linea con le aspettative, non ha mai perso è vero, ma pareggiare in casa con il Venezia è come una sconfitta. La classifica è molto lontana dalle ambizioni di questa squadra. Motta ha delle idee prestanti, giovani, nuove, ma non ha avuto il coraggio di metterle in pratica. Ci si aspettava un totale cambio di mentalità dopo Allegri, ma ancora si adotta la via della prudenza. Però questo sta rallentando la crescita. La Juventus per l'età di media che ha, almeno l'anno prossimo può avere un ruolo di primo piano in campionato.

Vlahovic? Partiamo dal presupposto che è costato 91 milioni, compresi bonus e altro, in più prende anche 12 milioni a stagione. Nessuno si avvicina a queste cifre in Italia. Analizzando il suo rendimento, facendo una comparazione tra costi e benefici, direi che non sta arrivando il ritorno che ci si aspettava. La Juve ha cercato di venderlo, senza riuscirci, ma i tentativi sono stati fatti. La società è disposta a rinnovare il suo contratto, ma a condizioni diverse. Allo stadio si avverte molto affetto nei suoi confronti, mentre sui social ci sia una fronda anti-Vlahovic, ma è normale.

Nico Gonzalez? È un giocatore fondamentale per la Juve, perché è quello che ha più esperienza. La sua assenza si è sentita molto".

Moretto conferma: “Quarta al River in chiusura, affare da 7 milioni. In uscita occhio anche a Ikoné”

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