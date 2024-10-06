La Fiorentina batte la Juventus a Vinovo, finisce 0-2: Rubino e Caprini guidano la Viola verso la vetta
Prestazione convincente, la Fiorentina si impone 0-2 sulla Juventus a Vinovo, grazie ai gol di Rubino e Caprini
Vittoria della Fiorentina a Vinovo, con la Juventus sconfitta in casa. I viola si trovano ora momentaneamente al primo posto, in attesa del risultato del Milan che affronterà il Bologna. Il primo gol arriva sul tiro dal dischetto, dove Rubino calcia forte e centrale regalando il vantaggio ai viola nel primo tempo (23'). La Fiorentina chiude il match nel secondo tempo con un gran gol di Caprini, che salta l'avversario per poi piazzarla all'incrocio (76'). I ragazzi di Galloppa si aggiudicano così il match, conquistando i 3 punti.
Corriere dello Sport lancia l’allarme: “La posizione di Palladino non è solida. Commisso vuole la svolta”
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