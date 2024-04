Gazzetta dello Sport scrive: “Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez sono gli obbiettivi per la nuova viola”

Nelle pagine della Gazzetta dello Sport si legge che la Fiorentina si starebbe muovendo sul mercato in queste settimane e che Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez siano gli obbiettivi per la nascita della nuova viola: il portiere spagnolo del Betis nome già uscito in questi giorni, un difensore centrale del Rosario pallino di Burdisso, il centrocampista del Boca con caratteristiche alla Arthur e un profilo simile ad Amrabat come il giocatore dello Strasburgo.