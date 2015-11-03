Notizie Fernandez Fiorentina

Cm.com: "Palladino vuole Bondo, il Monza lo valuta 10 milioni di euro. Si allontana Ezequiel Fernandez"
09 giugno 2024 18:00
Gazzetta dello Sport scrive: "Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez sono gli obbiettivi per la nuova viola"
14 aprile 2024 15:01
Gazzetta, Fiorentina al lavoro per Fernandez, il nuovo Arthur e Valentini, difensore del Boca Juniors
02 aprile 2024 08:33
Bertoni su Fernandez: "È simile ad Arthur, ha qualità ma gli servirà tempo e continuità"
29 marzo 2024 08:29
Agente Enzo Fernandez: "Enzo fu cercato anche dai viola, voleva trasferirsi in Italia"
30 dicembre 2022 10:54
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