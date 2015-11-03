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Notizie Fernandez Fiorentina

Cm.com: "Palladino vuole Bondo, il Monza lo valuta 10 milioni di euro. Si allontana Ezequiel Fernandez"

09 giugno 2024 18:00

Gazzetta dello Sport scrive: "Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez sono gli obbiettivi per la nuova viola"

14 aprile 2024 15:01

Gazzetta, Fiorentina al lavoro per Fernandez, il nuovo Arthur e Valentini, difensore del Boca Juniors 

02 aprile 2024 08:33

Bertoni su Fernandez: "È simile ad Arthur, ha qualità ma gli servirà tempo e continuità"

29 marzo 2024 08:29

Agente Enzo Fernandez: "Enzo fu cercato anche dai viola, voleva trasferirsi in Italia"

30 dicembre 2022 10:54

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