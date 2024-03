Bertoni su Fernandez: “È simile ad Arthur, ha qualità ma gli servirà tempo e continuità”

Daniel Bertoni, ex calciatore della Fiorentina, a La Gazzetta dello Sport, ha così parlato di Ezequiel Fernandez, giocatore del Boca finito nel mirino dei viola:

“Le sue caratteristiche sono simili a quelle di Arthur. È bravo a distribuire il gioco e penso che sia la sua miglior caratteristica. Ha un gioco molto simile a quello del brasiliano e, come profilo, può essere il suo sostituto però avrà bisogno di tempo per capire i meccanismi. È importante anche che abbia una squadra forte intorno, con cui possa crescere in tranquillità e fare esperienza. È un giocatore che ha qualità, ma che può aumentare in quantità e può crescere anche a livello di continuità. Quest’anno sta giocando meno, soprattutto nell’ultimo periodo, perché credo che abbia avuto qualche problema fisico e le sue presenze sono state più discontinue rispetto alla passata stagione. Quanto tempo per abituarsi al nostro calcio? Sicuramente, è stato necessario per tutti i giocatori. Per me è stata la stessa cosa, anche per Passarella, che era un grande campione e perfino per Batistuta. Certo è che fra Firenze e l’Argentina c’è sempre un legame particolare e anche adesso ci sono diversi argentini alla Fiorentina. A me piace Martinez Quarta. Spero che in viola possano avere delle belle soddisfazioni e arrivare a vincere qualcosa”.