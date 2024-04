Gazzetta, Fiorentina al lavoro per Fernandez, il nuovo Arthur e Valentini, difensore del Boca Juniors 

La Fiorentina, grazie al lavoro di Nicolas Burdisso, sta monitorando la situazione di talenti e non solo in Argentina. In particolare al Boca Juniors. Infatti, Ezequiel Fernandez proprio del club argentino, è l’esempio del profilo che richiama l’interesse del club: giovane e talentuoso. Ha rinnovato da poco con il club argentino, ma questo non impedirebbe un trasferimento.

Ha caratteristiche simili ad Arthur e può diventarne il sostituto. I movimenti della Fiorentina in Argentina però non si fermerebbero qui, anzi. Per la difesa si pensa al “solito” Nicolas Valentini, sempre giocatore del Boca Juniors. Il suo contratto scade nel dicembre del 2024. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

