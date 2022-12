Agente Enzo Fernandez: “Enzo fu cercato anche dai viola, voleva trasferirsi in Italia”

Ha Parlato ai microfoni di TMW colui che fece da intermediario per portare Enzo Fernandez in Italia, Martin Guastadisegno, procuratore anche dell’ex viola German Pezzella. Il gioiello del Benfica spesso è stato vicino ad approdare in Italia, poiché Milan e Fiorentina si erano mosse concretamente per battere la concorrenza internazionale: “Enzo voleva trasferirsi in Italia e anche a me avrebbe fatto piacere portarlo, lavorammo molto a questo possibilità. Alla fine è andato al Benfica ma sono convinto che se avesse aspettato un po’ l’offerta dall’Italia sarebbe arrivata”. Ora Enzo Fernandez si è laureato campione del Mondo ed ha attirato l’attenzione dei migliori club del mondo, pronti a spendere oltre 100 mln per accaparrarsi le prestazioni dell’argentino.