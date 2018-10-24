Sissoko: "Con Montella difficile entrare fra i titolari. Firenze città bellissima"
Mohamed Sissoko, centrocampista classe '85 attualmente in forza al Kitchee, squadra di Honk Kong, è tornato a parlare della sua breve ma intensa parentesi alla Fiorentina. Ecco le sue parole:"La città...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 16:05
Mohamed Sissoko, centrocampista classe '85 attualmente in forza al Kitchee, squadra di Honk Kong, è tornato a parlare della sua breve ma intensa parentesi alla Fiorentina. Ecco le sue parole:
"La città bella, da vivere. E' stata meno importante di quella juventina, solo perché arrivai a gennaio dopo l'esperienza al PSG. Montella aveva il suo undici, era difficile entrare nella formazione titolare. Però credo di aver fatto bene quando sono stato chiamato in causa".