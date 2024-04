Di Marzio annuncia: “La Fiorentina si era mossa per Zaniolo ma piace molto anche al Napoli”

Nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna (che firmerà un contratto per i prossimi cinque anni), nuovo allenatore, Italiano è in cima alla lista azzurra, e nuovi obiettivi di mercato. Il Napoli cambierà dunque pelle in estate, tra volti nuovi in campo e fuori.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, uno di loro potrebbe essere Nicolò Zaniolo. L’attaccante ex Roma – oggi all’Aston Villa, che però non lo riscatterà – in estate farà rientro al Galatasaray, ma potrebbe comunque rimanere con la valigia in mano.

Zaniolo (classe 1999) infatti è un pallino di Manna già dai tempi della Juventus: il futuro nuovo ds del Napoli lo porterebbe volentieri in azzurro, sfruttando anche la volontà del calciatore di tornare a giocare nel nostro campionato.

Su Zaniolo si era mossa in passato la Fiorentina. Adesso il Napoli potrebbe pensarci seriamente.

LE PAROLE DI MASSIMO ORLANDO