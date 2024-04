Orlando: “Italiano ha incartato Gasperini. Vista di nuovo una grande Fiorentina con l’Atalanta”

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della vittoria della Fiorentina sull’Atalanta e per esprimere le sue sensazioni sulla grande sfida tra i Viola e la Juventus di domenica prossima. Queste le sue parole:

“Ho rivisto con l’Atalanta di nuovo una grande Fiorentina e Italiano l’ha incartata a Gasperini. E ha ritrovato Bonaventura e Nico Gonzalez. Allegri ha chiesto alla sua Juve di ritrovare lo spirito battagliero, per poi sfruttare i suoi campioni. Mi aspetto non una partita come quella dell’andata, che fu quasi a senso unico, ma la Fiorentina gioca palla a terra e la Juve soffre certe situazioni”.

