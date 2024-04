Bocci: “Prima di interrogarsi su Gilardino o Palladino bisogna chiedersi che squadra vuole costruire la Fiorentina”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina soffermandosi sul futuro a livello di progetto sportivo in caso di addio di Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

“Futuro della Fiorentina ed il prossimo allenatore? Se parliamo di prossimo anno bisogna capire cosa vuole fare Rocco Commisso, capire quale sia la sua visione e cosa intende. Lui ha spiegato che non vuole vendere la Fiorentina ma mi è sembrata una risposta inevitabile perchè sennò lo prenderebbero per il collo in una trattativa. Se non vende la Fiorentina serve un nuovo progetto ed è inevitabile un cambiamento ma prima di chiedersi se Gilardino o Palladino bisogna chiedersi che tipo di squadra la Fiorentina intende costruire. Cioè una squadra per lottare per cosa? Io se fossi un allenatore chiederei questo perchè poi ruota tutto intorno e si rischia di fare peggio.”

L’OPINIONE DI ANGELO DI LIVIO SUL POST ITALIANO PER LA FIORENTINA