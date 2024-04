Sentite Di Livio: “Mi piacerebbe Juric alla Fiorentina perchè ora manca di carattere e veleno”

In vista di Juventus-Fiorentina, il grande doppio ex Angelo Di Livio analizza per Libero il momento delle due squadre: “Il 2-0 alla Lazio nella semifinale di Coppa Italia può segnare la svolta della stagione per la Juventus? Dopo un periodo molto brutto e difficile da capire in cui avevamo visto una squadra svuotata e senza voglia, si è rivista finalmente una bella Juve: ambiziosa e soprattutto vincente. Se poi alla fine Allegri dovesse vincere la Coppa Italia ed entrare tra le prime 4…”.

La Fiorentina perderà Italiano a fine stagione. Su chi punterebbe come successore?

“Credo che Vincenzo andrà al Napoli. Mi piacerebbe molto Juric. Alla Viola manca un po’ di veleno e carattere: Ivan potrebbe essere la figura giusta per infondere queste caratteristiche”. Lo riporta TMW.

