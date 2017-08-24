Sorteggio Champions: la Juventus trova il Barça, Napoli con il City mentre per la Roma è un girone di ferro. Il sorteggio completo...
Si è da poco concluso il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 18:48
Si è da poco concluso, a Montecarlo, il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League che prenderà il via nel mese di settembre. Questa la composizione decreta dall'urna.
GRUPPO A Benfica, Manchester United, Basilea, CSKA Mosca
GRUPPO B Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic
GRUPPO C Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag
GRUPPO D Juventus, Barcellona, Olympiacos, Sporting Lisbona
GRUPPO E Spartak Mosca, Siviglia, Liverpool, Maribor
GRUPPO F Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord
GRUPPO G Monaco, Porto, Besiktas, RB Lipsia
GRUPPO H Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL