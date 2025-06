Nazione: “Fiorentina su McAtee, il City lo valuta 20 milioni ma va in scadenza e il prezzo può scendere”

Operazione difficile, l’obiettivo messo nel mirino è di quelli sensibili, ma di livello. Non un nome nuovo, per la verità, visto che già alla fine del 2024 James McAtee era stato ‘attenzionato’ dalla Fiorentina. Ora c’è stato un ritorno di fiamma per il classe 2002 trequartista (può giocare anche centrale) del Manchester City.

L’inglese andrà in scadenza nel 2026 e dunque la sua valutazione di circa 20 milioni di euro potrebbe sensibilmente abbassarsi. Guardiola lo ha impiegato pochissimo ed ecco perché lui vorrebbe cambiare aria e le pretendenti non mancherebbero, anche se i viola hanno lasciato sempre un canale aperto. Come detto a dicembre scorso si era parlato di McAtee, poi però fu giocatore a scegliere di rimanere con i ‘citizen’ e provare a giocarsi le sue carte. Senza grandi risultati, per a verità. Ecco che questa volta i tempi potrebbero essere maturi per lasciare Manchester e, probabilmente, anche la Premier di fronte a una proposta di suo gradimento. Lo riporta La Nazione.