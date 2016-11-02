Messi insultato e provocato nel tunnel degli spogliatoi dai giocatori del Manchester City

Un altro record sul campo per il fenomeno argentino ma i giocatori del City...

Post partita di fuoco al termine di Manchester City-Barcellona, vinta 3-1 dagli inglesi ieri sera all'Ethiad Stadium. A fine partita un giocatore del City avrebbe invitato Messi a seguirlo nello spogliatoio degli inglesi. E l'argentino non l'ha presa troppo bene. Nel percorso fra campo e tunnel, lontano da occhi indiscreti, la Pulce, autore del gol blaugrana, sarebbe stato provocato da diversi citizens. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica "Cadena Cope", un giocatore del City avrebbe insultato Messi, invitandolo ironicamente a seguirlo nello spogliatoio degli inglesi, "senza nascondersi".

A quel punto l'argentino avrebbe reagito con astio, frenato subito dal compagno di nazionale Aguero. L'eposodio sarebbe poi continuato poco dopo quando Messi, accompagnato da Carles Nadal, delegato del Barcellona, sarebbe entrato per davvero nello spogliatoio del City per chiedere una spiegazioni e chiudere definitivamente lo spiacevole episodio. I due club non hanno voluto rivelare il nome del misterioso provocatore dei citizens e Kun Aguero, nella zona mista, ha poi minimizzato l'episodio. "Ho sentito qualcosa. Ho visto Leo arrabbiato, ma sono arrivato per ultimo e non so cosa sia successo esattamente", ha detto Aguero a Cadena Cope.

Eppure Messi, ieri sera, aveva nel suo piccolo di che sorridere. Mentre fa rumore la clamorosa sconfitta dei catalan all'Etihad Stadium, in vantaggio dopo venti minuti di gara e poi rimontati con un sonoro 3 a 1 dai citizens del grande ex Guardiola, Messi ha infranto un nuovo record. Con il gol a Manchester, la Pulga ha superato Raul e ora è il miglior marcatore di sempre nella fase a gironi di Champions. Con il suo 54esimo gol ha staccato di un punto il record dell'ex attaccante del Real e dello Schalke 04 e che con la maglia dei blancos aveva vinto 3 Champions. Un record destinato a migliorare se l'argentino manterrà la media-gol tenuta fino a ora: nelle tre partite di questa edizione in cui ha giocato, Messi è andato in rete 7 volte, con due assist.

Gazzetta.it