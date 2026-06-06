Nazione rivela: “Grosso vuole un difensore di livello, un centrocampista di gamba e minimo 4 esterni”

I dirigenti viola a NY per condividere con la proprietà la road map dell'estate ed il budget per operare

Dal nodo Kean agli addii probabili di Dodo e Gudmundsson, passando per la decisione su senatori come De Gea e Gosens. Questioni spinose, sulle quali una parola l'ha già messa anche il tecnico. Chiaro poi quel che dovrà essere sul mercato.

Le certezze ci sono già: manca un difensore di livello, un centrocampista di gamba e almeno quattro esterni offensivi capaci di puntare e creare superiorità numerica. I dirigenti gigliati si metteranno in viaggio con l'obiettivo di condividere con la proprietà la road map dell'estate, oltre che il budget entro il quale poter operare. Lo scrive La Nazione.