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Nazione rivela: “Grosso vuole un difensore di livello, un centrocampista di gamba e minimo 4 esterni”

I dirigenti viola a NY per condividere con la proprietà la road map dell'estate ed il budget per operare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2026 09:30
Nazione rivela: “Grosso vuole un difensore di livello, un centrocampista di gamba e minimo 4 esterni” -
Rassegna Stampa
Grosso
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Dal nodo Kean agli addii probabili di Dodo e Gudmundsson, passando per la decisione su senatori come De Gea e Gosens. Questioni spinose, sulle quali una parola l'ha già messa anche il tecnico. Chiaro poi quel che dovrà essere sul mercato.

Le certezze ci sono già: manca un difensore di livello, un centrocampista di gamba e almeno quattro esterni offensivi capaci di puntare e creare superiorità numerica. I dirigenti gigliati si metteranno in viaggio con l'obiettivo di condividere con la proprietà la road map dell'estate, oltre che il budget entro il quale poter operare. Lo scrive La Nazione.

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