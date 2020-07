Sorteggi Champions, va malissimo al Napoli e all’Atalanta, la Juventus contro City o Real, se passa con il Lione

Un sorteggio non fortunato, quello delle italiane in Champions. Con un tabellone che appare sbilanciato dalla parte di Juve e Napoli che, se nel ritorno degli ottavi eliminassero rispettivamente Lione e Barcellona, nei quarti troverebbero la vincente di City-Real, per i bianconeri, e con ogni probabilità il Bayern (che ha battuto il Chelsea 3-0 a Stamford nell’andata), gli azzurri. Meglio è andata all’Atalanta, già ai quarti dove sfiderà il Psg di Mbappé, Icardi e Neymar. Squadra piena di stelle, ma che in Europa non ha mai fatto strada. Chi passa, in semifinale trova una tra Atletico e Lipsia.

Finale

Partita 7: Vinc. Partita 6 – Vinc. Partita 5

Semifinali

Partita 5: Vinc. Partita 1 – Vinc. Partita 3

Partita 6: Vinc. Partita 2 – Vinc. Partita 4

Quarti di Finale

Partita 1: Real /City – Lione/Juve

Partita 2: Lipsia – Atl. Madrid

Partita 3: Napoli/Barça – Chelsea/Bayern

Partita 4: Atalanta – Psg

