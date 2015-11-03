Notizie Sorteggi Fiorentina

Sorteggio abbordabile per il Bologna di Italiano, pesca il Brann. Possibile derby italiano agli ottavi
30 gennaio 2026 14:17
Conference, ok Lille e Aston Villa. Ajax e Union SG out. Le possibili avversarie della Fiorentina ai quarti
14 marzo 2024 23:26
Dudka: "Ci aspettavamo un'avversaria forte dal sorteggio. Da giocatore ho già vissuto incontri con la Fiorentina"
18 marzo 2023 14:38
Sorteggi Champions, va malissimo al Napoli e all'Atalanta, la Juventus contro City o Real, se passa con il Lione
10 luglio 2020 13:22
Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica
12 febbraio 2018 11:45
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