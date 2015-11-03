Labaro Viola

Notizie Sorteggi Fiorentina

Sorteggio abbordabile per il Bologna di Italiano, pesca il Brann. Possibile derby italiano agli ottavi

30 gennaio 2026 14:17

Conference, ok Lille e Aston Villa. Ajax e Union SG out. Le possibili avversarie della Fiorentina ai quarti

14 marzo 2024 23:26

Dudka: "Ci aspettavamo un'avversaria forte dal sorteggio. Da giocatore ho già vissuto incontri con la Fiorentina"

18 marzo 2023 14:38

Sorteggi Champions, va malissimo al Napoli e all'Atalanta, la Juventus contro City o Real, se passa con il Lione

10 luglio 2020 13:22

Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica

12 febbraio 2018 11:45

Champions, sorteggio fortunato per le italiane. Sarà Juventus-Tottenham e Roma-Shakhtar. Ecco il quadro completo

11 dicembre 2017 13:36

Archivio

Esplora l'archivio di Sorteggi

Sett. 5
Sett. 11
Sett. 11
Sett. 28
Sett. 7
Sett. 50