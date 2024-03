Conference, ok Lille e Aston Villa. Ajax e Union SG out. Le possibili avversarie della Fiorentina ai quarti

La Fiorentina si qualifica ai quarti di Conference League dopo aver battuto il Maccabi Haifa, con un risultato complessivo di 5-4. I viola dovranno attendere i sorteggi, ai quali ovviamente parteciperanno anche le altre squadre che hanno ottenuto il pass al prossimo turno: il Fenerbahce, che ha eliminato una squadra in forma come l’Union SG, la squadra belga che sta dominando campionato nazionale; Il PAOK manda al tappeto la Dinamo Zagabria, recuperando lo 0-2 dell’andata con un pesante 5-1; Il Viktoria Plzen elimina il Servette, l’Aston Villa vince e convince contro l’Ajax con un 4-0 complessivo, come fa anche il Club Brugge contro il Molde Gli ultimi due pass li ottengono il Lille e l’Olympiakos. I sorteggi dei quarti di finale saranno domani alle ore 14:00, in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina.

