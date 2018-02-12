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Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica

Sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la primavera. La Fiorentina di mister Bigica è stata inserita nel girone 9 insieme a PAS Giannina (Grecia), Ascoli (Primavera2) e Pontedera (Berett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2018 11:45
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Sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la primavera. La Fiorentina di mister Bigica è stata inserita nel girone 9 insieme a PAS Giannina (Grecia), Ascoli (Primavera2) e Pontedera (Beretti). Obbiettivo assolutamente vincere il Girone!

Di seguito tutti i gruppi

GIRONE 1: Empoli, Nacional Asuncion (Paraguay), Rappresentativa Serie D, Livorno.

GIRONE 2: Sassuolo, Bruges (Belgio), Spezia, Abuja (Nigeria).

GIRONE 3: Inter, APIA Leichhardt (Australia), Parma, Nania (Ghana).

GIRONE 4: Sampdoria, Partizan Belgrado (Serbia), Venezia, Pisa.

GIRONE 5: Torino, Cina Under 19, Perugia, Garden City Panthers (Nigeria).

GIRONE 6: Juventus, Rijeka (Croazia), Benevento, LIAC/FA Euro New York (USA).

GIRONE 7: Bologna, RGS Rigas (Lettonia), Cagliari, Deportes Quindio (Colombia).

GIRONE 8: Milan, Club CAI (Argentina), Pro Vercelli, Soccer Star New York (USA)

GIRONE 9: Fiorentina, PAS Giannina (Grecia), Ascoli, Pontedera.

GIRONE 10: Genoa, Az Alkmaar (Olanda), SPAL, Lucchese.

Da notare l'assenza del Napoli che ha deciso di non partecipare al torneo.

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