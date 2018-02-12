Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica
Sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la primavera. La Fiorentina di mister Bigica è stata inserita nel girone 9 insieme a PAS Giannina (Grecia), Ascoli (Primavera2) e Pontedera (Berett...
Sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la primavera. La Fiorentina di mister Bigica è stata inserita nel girone 9 insieme a PAS Giannina (Grecia), Ascoli (Primavera2) e Pontedera (Beretti). Obbiettivo assolutamente vincere il Girone!
Di seguito tutti i gruppi
GIRONE 1: Empoli, Nacional Asuncion (Paraguay), Rappresentativa Serie D, Livorno.
GIRONE 2: Sassuolo, Bruges (Belgio), Spezia, Abuja (Nigeria).
GIRONE 3: Inter, APIA Leichhardt (Australia), Parma, Nania (Ghana).
GIRONE 4: Sampdoria, Partizan Belgrado (Serbia), Venezia, Pisa.
GIRONE 5: Torino, Cina Under 19, Perugia, Garden City Panthers (Nigeria).
GIRONE 6: Juventus, Rijeka (Croazia), Benevento, LIAC/FA Euro New York (USA).
GIRONE 7: Bologna, RGS Rigas (Lettonia), Cagliari, Deportes Quindio (Colombia).
GIRONE 8: Milan, Club CAI (Argentina), Pro Vercelli, Soccer Star New York (USA)
GIRONE 9: Fiorentina, PAS Giannina (Grecia), Ascoli, Pontedera.
GIRONE 10: Genoa, Az Alkmaar (Olanda), SPAL, Lucchese.
Da notare l'assenza del Napoli che ha deciso di non partecipare al torneo.