“La Juventus ha affrontato la Fiorentina come l’Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla realtà attuale in casa Fiorentina:

“La gestione fisica di un calciatore è sempre a rischio facendo questo sport, talvolta la sfortuna ce l’ha con te, talvolta invece è anche di natura psicologica. Castrovilli nelle ultime 5/6 partite è stato come noi lo abbiamo sempre desiderato, con l’aggiunta del fatto che lui può segnare molto di più. Era tornato ad essere bello in mezzo al campo, adesso sarà fondamentale la sua fidanzata che ho letto gli ha scritto dei messaggi profondi di affetto e di amore puro.

Non abbiamo un calendario terrificante ma non abbiamo nemmeno un calendario banale. Io sto giocando con occhio e pensiero sulla Champions per il quarto posto, dò per scontato che vinciamo l’ultima in casa contro la Juventus, se vinciamo contro l’Udinese siamo li, so che contro la Juventus ci giochiamo la Champions, se non sarà possibile ottenerla ce la giocheremo con Roma e Lazio. Allegri ha ragione, se vinciamo queste due partite contro Salernitana e Udinese abbiamo le possibilità di giocarcela. Allegri ha affrontato la Fiorentina come l’Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City, questo ti fa capire quanta sia temuta e rispettata la Fiorentina dagli altri allenatori. Abbiamo una società forte, un bravo allenatore, non è un problema se sogniamo e ci illudiamo, la squadra ha bisogno di questo.

Cabral dopo Moena sarà un tornado. Sottil ha un problema molto chiaro secondo me, si sente il più forte di tutti, ed è per alcuni aspetti, uno dei più forti in circolazioni su certi aspetti, lanciato non lo fermi mai. Lui naviga tra titolarità e panchina, ha bisogno di sentirsi titolare e sentirsi caricato dall’ambiente. Pradè, che vuole Berardi da tutta la vita, quando poteva spendere per un esterno, ha deciso di non farlo per non “uccidere” Sottil su cui crede tantissimo. Non è partito cosi male Sottil, partito benino ed ha palesato alcuni limiti che lui ha. Adesso è fuori dalla sua mentalità, per me sta già pensando che a luglio che si allenerà con un’altra squadra, per me lui dirà che vuole andare via definitivamente, oppure magari ha un rapporto meraviglioso con Italiano e Pradè e quindi non ci saranno problemi di questo genere. Se il Sassuolo vende Berardi e prende Sottil lui fa grandissime cose, in una squadra dove non ci sono pressioni e sarebbe tranquillo, può giocare nella Juventus per come lo vedo io. La Fiorentina è preparata per quello che andrà a fare, farà il suo lavoro per risplendere come stiamo risplendendo”

