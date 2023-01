Repice non ha dubbi: “Voi che vi esaltate per De Bruyne non avete mai visto giocare Antognoni”

Francesco Repice ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, queste le parole del radiocronista migliore in Italia sulla esperienza nel raccontare la Fiorentina:

Batistuta era un qualcosa di senza senso per me, una volta aveva avuto una commozione celebrale e voleva rientrare in campo lo stesso, era nel 98 con Trapattoni, a me questi giocatori mi fanno impazzire. Come quando ha segnato al Camp Nou ed ha zittito tutti, Bati metteva la palla giro con l’interno piede da fuori area, il portiere pensava che era meglio si toglieva perchè si sarebbe fatto male tanto era la forza del suo tiro, ancora adesso quando vedo quei tiri mi viene in mente Bati, sono impazzito per Batistuta, un calciatore meraviglioso

Qualche tempo fa ho fatto arrabbiare i giovani perchè ho detto voi che amate tanto De Bruyne non avete mai visto Giancarlo Antognoni, consiglio vivamente di andarvi a vedere la partita Italia-Inghilterra, anni 80, europeo, la partita che fa Antognoni è qualcosa da buttarsi di sotto, una gara da svenire, un marziano. Lo paragono a De Bruyne perchè più o meno abbiamo in mente quella progressione, quello strappo prepotente, quel destro fortissimo, solo che Antognoni cambiava il gioco di 70/80 metri e aveva il compasso nel piede”

