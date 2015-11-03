Notizie Repice Fiorentina

Repice: "Eliminati da Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia: il nostro è un calcio da terzo mondo"
01 aprile 2026 21:22
Repice: "Quando squadre così sprofondano, di solito finisce male. La Viola ha reagito, Vanoli non molla mai"
23 gennaio 2026 18:41
Repice:”Normale il pubblico sia innervosito. La morte di Barone ha lasciato strascichi nello spogliatoio”
04 dicembre 2025 10:13
Repice fiducioso: "Non ha senso parlare di retrocessione, la squadra è forte. Potenziale da Europa League"
08 ottobre 2025 21:43
Repice abbraccia Zaniolo all'Atalanta: "Andare da Gasperini è la scelta giusta, lavorerà seriamente"
03 luglio 2024 18:25
Repice rivela: "Ho saputo che a Torino si sarebbero aspettati tanti miglioramenti tecnici da Vlahovic"
18 gennaio 2023 12:46
Repice: "Jovic deve capire che si trova in una delle capitali del mondo, non può dire certe cose"
18 gennaio 2023 12:13
Repice non ha dubbi: "Voi che vi esaltate per De Bruyne non avete mai visto giocare Antognoni"
17 gennaio 2023 12:31
Repice rivela: "Mi hanno detto che difficilmente la Juventus giocherà l'Europa l'anno prossimo"
17 gennaio 2023 11:55
Francesco Repice sarà presente stasera dalle 21 a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e Labaro Viola
16 gennaio 2023 19:05
Repice: "Roma? Sarà una bella partita. Molto dipenderà da Italiano: gli allenatori come lui mi spaventano"
20 agosto 2021 14:19
Repice: "Vlahovic con Prandelli avrebbe decuplicato le sue potenzialità. Atalanta difficile per tutti"
09 aprile 2021 17:31
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