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Notizie Repice Fiorentina

Repice: "Eliminati da Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia: il nostro è un calcio da terzo mondo"

01 aprile 2026 21:22

Repice: "Quando squadre così sprofondano, di solito finisce male. La Viola ha reagito, Vanoli non molla mai"

23 gennaio 2026 18:41

Repice:”Normale il pubblico sia innervosito. La morte di Barone ha lasciato strascichi nello spogliatoio”

04 dicembre 2025 10:13

Repice fiducioso: "Non ha senso parlare di retrocessione, la squadra è forte. Potenziale da Europa League"

08 ottobre 2025 21:43

Repice abbraccia Zaniolo all'Atalanta: "Andare da Gasperini è la scelta giusta, lavorerà seriamente"

03 luglio 2024 18:25

Repice rivela: "Ho saputo che a Torino si sarebbero aspettati tanti miglioramenti tecnici da Vlahovic"

18 gennaio 2023 12:46

Repice: "Jovic deve capire che si trova in una delle capitali del mondo, non può dire certe cose"

18 gennaio 2023 12:13

Repice non ha dubbi: "Voi che vi esaltate per De Bruyne non avete mai visto giocare Antognoni"

17 gennaio 2023 12:31

Repice rivela: "Mi hanno detto che difficilmente la Juventus giocherà l'Europa l'anno prossimo"

17 gennaio 2023 11:55

Francesco Repice sarà presente stasera dalle 21 a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e Labaro Viola

16 gennaio 2023 19:05

Repice: "Roma? Sarà una bella partita. Molto dipenderà da Italiano: gli allenatori come lui mi spaventano"

20 agosto 2021 14:19

Repice: "Vlahovic con Prandelli avrebbe decuplicato le sue potenzialità. Atalanta difficile per tutti"

09 aprile 2021 17:31

Repice su Prandelli: "Commisso gli proponga cinque anni di contratto. Castrovilli? Lavora da uomo ovunque"

02 marzo 2021 17:20

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