Repice:”Normale il pubblico sia innervosito. La morte di Barone ha lasciato strascichi nello spogliatoio”

La crisi della Fiorentina continua a far discutere anche a livello nazionale. Sul tema è intervenuto il giornalista Rai Francesco Repice, intervistato da News.Superscommesse.it.
“Non esiste una soluzione semplice, la situazione è davvero complessa. Il punto è che a Firenze nessuno si aspettava di ritrovarsi a lottare per la salvezza. Se costruisci una squadra con altri obiettivi e poi finisci in quel tipo di contesto, è inevitabile trovarsi in difficoltà”.

Repice ha poi aggiunto: “Secondo me non è una questione di tecnica o di tattica. Come ha detto anche Džeko, adesso serve remare tutti dalla stessa parte, unire le forze, tirar fuori carattere, anche se non è semplice. È comprensibile che il pubblico sia irritato per questa situazione. Eventi come la scomparsa di Joe Barone o le tensioni legate al precedente direttore sportivo Pradè lasciano inevitabilmente segni nello spogliatoio, ma la squadra deve riuscire a isolarsi e lavorare per rialzarsi”.

