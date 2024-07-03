Repice abbraccia Zaniolo all'Atalanta: "Andare da Gasperini è la scelta giusta, lavorerà seriamente"

Il radiocronista Repice ha commentato positivamente l'approdo all'Atalanta di Zaniolo, a lungo corteggiato e seguito dalla Fiorentina

Il noto radiocronista e giornalista Francesco Repice è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, e ha parlato di alcuni temi caldi del calcio italiano, tra cui l’ormai concluso trasferimento di Nicolò Zaniolo all’Atalanta, dopo un lungo tira e molla proprio con la Fiorentina. Repice ha valutato positivamente l’approdo del trequartista italiano classe ‘99 in quel di Bergamo, reputandola la scelta più corretta per la sua carriera. Ecco le sue parole:

“Per quanto riguarda Zaniolo, lavorare con Gasperini è la scelta giusta. Tirerà fuori le cose giuste. E' stato il vero crac degli ultimi anni. Mi aspetto di più da loro ma sono un passo in avanti per gli organici che li aspettano. Zaniolo ha grande fiducia in se stesso, deve migliorare in alcuni atteggiamenti e si potrà tornare a puntare su di lui. Con Gasperini lavorerà in maniera seria". Le riporta TMW.

PIZARRO SI CONGRATULA CON MONTELLA

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