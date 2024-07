Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina

Momento nostalgia per tutti i tifosi della Fiorentina. Quest’oggi David Pizarro, ex giocatore viola e perno del centrocampo della prima Fiorentina di Montella, si è congratulato con l’attuale mister della Turchia per il risultato ottenuto fin qui a Euro 2024. Infatti, ieri sera la nazionale turca si è imposta sull’Austria per 2 a 1, risultato con il quale ha conquistato i quarti di finale della competizione continentale. A tal proposito, il Pek, giocatore amatissimo dalla tifoseria viola per le sue qualità in campo, ha deciso di complimentarsi con Montella pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae con la maglia della Fiorentina mentre sta parlando proprio con l’Aeroplanino, con Borja Valero proprio di fronte a loro. Pizarro ha anche accompagnato la foto con le parole “Avanti tutta, bravo Vincenzo”, a testimoniare la stima che nutre nei confronti dell’allenatore italiano.

Ecco la storia sul profilo social del centrocampista cileno:

