TMW: "Inter, 6 milioni per Tessmann e lo lascerebbe in prestito al Venezia. Lui vuole andare via subito"

Al Venezia piace l'offerta dell'Inter per Tessmann, ma il giocatore va convinto. Su di lui c'è anche la Fiorentina

L'Inter fa sul serio per Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 del Venezia, finito anche nella lista desideri della Fiorentina. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e il 22enne non ha alcuna intenzione di rinnovare. Starà ai lagunari, dunque, trovare una soluzione per non perderlo a zero e cercare, al contempo, di trattenerlo per un altro anno. Secondo quanto riporta TMW, l'Inter avrebbe offerto la soluzione migliore, mettendo sul piatto circa 6 milioni di euro e dando la possibilità al Venezia di goderselo per un altro anno, ovviamente in prestito. Tuttavia, nonostante sia questa la formula preferita dagli arancioneroverdi, andrebbe convinto il giocatore, poiché Tessmann in questo momento vorrebbe andare via subito. Su di lui, oltre a Inter e Fiorentina, ci sarebbero anche Napoli e Roma.

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