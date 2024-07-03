Conferma per Amrabat allo United? Il centrocampista indossa la nuova maglia dei Red Devils

Il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina reduce dal prestito al Manchester United, è ancora tutto da decidere. Intanto il marocchino, che sta ultimando le sue vacanze estive, dovre...

Il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina reduce dal prestito al Manchester United, è ancora tutto da decidere. Intanto il marocchino, che sta ultimando le sue vacanze estive, dovrebbe tornare come previsto a Firenze nonostante il suo domani appaia comunque lontano dalla maglia viola ancora una volta.

In Inghilterra però in queste ore sta facendo discutere la presenza del giocatore sul sito ufficiale del Manchester United (mentre altri giocatori sono stati cancellati, come Raphael Varane o Anthony Martial), regolarmente presente nella sezione di presentazione dei giocatori della prima squadra. Ancora: oltre alla presenza, è da segnalare come il marocchino indossi la nuova maglia che lo stesso Manchester United ha presentato nelle scorse ore. Un segnale di come, nonostante le parole del dirigente gigliato in merito, il destino di Sofyan Amrabat possa essere ancora con i Red Devils.

BARZAGLI NON SARÀ PIÙ L’ALLENATORE DELLA FIORENTINA U16. TROPPO JUVENTINO, IL CLUB CAMBIA IDEA

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