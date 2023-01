Repice rivela: “Ho saputo che a Torino si sarebbero aspettati tanti miglioramenti tecnici da Vlahovic”

Francesco Repice ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, queste le parole del radiocronista migliore in Italia:

Secondo me le squadre devono giocare con il centravanti, che non può essere lo spazio, la Fiorentina il centravanti ce l’aveva, Vlahovic può valere anche tanti soldi ma deve imparare ancora molto, come quello di saper trattare il pallone, a Torino so che si aspettavano tanti miglioramenti tecnici, specie nella fase della copertura della palla, deve far alzare la squadra, giocare di prima, giocare con la squadra, il famoso controllo orientato, ha dimostrato di essere molto indietro su questo alla Juventus, se costa quelle cifre deve migliorare molto su questo. A Firenze giocava in maniera diversa.

