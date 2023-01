Repice rivela: “Mi hanno detto che difficilmente la Juventus giocherà l’Europa l’anno prossimo”

Francesco Repice ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, queste le parole del radiocronista migliore in Italia:

“Sono un tifoso della Roma, uno che stava in Curva, ne vado fiero di questo, non me ne vergogno. Riguardo la Fiorentina secondo me non è stato fatto un passo indietro, penso che adesso ha bisogno di fare punti, la partita è stata condizionata dall’espulsione, se non ci fosse stata la Fiorentina non avrebbe fatto la partita che ha fatto con tutto il possesso palla. Ha fatto quello che sa fare, cercando spazi che la Roma in questo momento non concede. Senza espulsione credo che la Fiorentina avrebbe fatto una partita più giudiziosa come quella fatta contro il Sassuolo. Alla fine è andata come voleva Mourinho, una Roma di attesa e di ripartenza in contropiede. Fossi stato nella Fiorentina avrei fatto una partita di difesa per poi creare il panico negli ultimi 10 minuti.

Amrabat mi piace molto ma in questo momento non ha bisogno di questo, bensi di un giocatore che faccia gioco. Alla Fiorentina prenderei Castrovilli e Milenkovic per la mia Roma, il centrocampista mi piace molto, crea superiorità numerica, ha cambio di passo, salta l’uomo, mi piace, ha un bel tiro.

Secondo me le squadre devono giocare con il centravanti, che non può essere lo spazio, la Fiorentina il centravanti ce l’aveva, Vlahovic può valere anche tanti soldi ma deve imparare ancora molto, come quello di saper trattare il pallone, a Torino so che si aspettavano tanti miglioramenti tecnici, specie nella fase della copertura della palla, deve far alzare la squadra, giocare di prima, giocare con la squadra, il famoso controllo orientato, ha dimostrato di essere molto indietro su questo alla Juventus, se costa quelle cifre deve migliorare molto su questo. A Firenze giocava in maniera diversa.

Jovic deve capire che si trova in una delle capitali del mondo, si trova a Firenze, non in una cittadina qualsiasi, certe frasi non vanno nè pronunciate nè pensate, poi ha messo la toppa che era peggio del buco. Ha talento però certe dichiarazioni, noi facciamo finta di averle dimenticate, se fossi la Fiorentina un pensierino ad un centravanti con una cerca capacità realizzativa la farei.

Belotti ha bisogno di attaccare la profondità cosi come fa Vlahovic, ma io penso che nel calcio esistono le categorie e giocare nella Roma non è come giocare nel Torino, giocare per una squadra che gioca per grandi obiettivi è diverso rispetto a chi si barcamena in posizioni di classifica molto precarie. Il gioco della Fiorentina è molto manovrato, la conseguenze di queste difese è che giocano sempre in maniera molto schierata, non credo che Belotti sia adatto a questo tipo di gioco. Non si discute come giocatore, è un ottimo calciatore che però sta con calciatori di una certa caratura tecnica e magari soffre questo tipo di concorrenza

Non sappiamo come finisce la storia della Juventus, i ben informati ci dicono che molto difficilmente il prossimo anno la Juventus potrà partecipare ad una competizione europea, tutti noi facciamo delle telefonate e ci informiamo, chiamiamo la Uefa, non so cosa potrà succedere da qui alla fine ma ci siamo informati e abbiamo cercato di capirne di più, se poi parliamo solo di calcio giocato dal Milan alla Roma tutti possono andare in Champions. Bisogna capire come finirà la storia con l’Uefa di Atalanta e Juventus

Vincere un trofeo in Europa penso sia una goduria immensa ma non so se sia conveniente mettere tutte le forze li. La Roma, prima di andare a giocare la finale di Tirana, è andata a vincere a Torino per 0-2, vittoria che ha dato l’accesso all’Europa League, questo vuol dire avere Mourinho in panchina, prima ci si è assicurati il companatico, poi ci è andati a giocare la finale di Conference. Fossi in Italiano chiederei a gran voce alla dirigenza un centravanti a gennaio, poi baderei a qualificarmi per l’Europa.

Credo che Commisso abbia un rapporto molto saldo con Joe Barone, non penso sia una roba che si possa dividere, è un rapporto che non finirà mai. Io conosco bene Daniele Pradè e so che conosce molto bene i calciatori e sa molto di pallone. Ma io se fossi un presidente di calcio chiamerei Pantaleo Corvino sempre perchè conosce il pallone come pochi. Commisso avrebbe speso di più se il tema stadio sarebbe andando in porto.

La miglior partita commentata della Fiorentina è stata il pareggio 1-1 contro l’Inter del Franchi, con il gol del pareggio di Vlahovic, c’era la tensione giusta, si percepiva la voglia della squadra di andarsi a prendere la partita contro una squadra più forte. Il pubblico aveva capito che si stava giocando contro una squadra più forte e tutti ci hanno messo di più.

Batistuta era un qualcosa di senza senso per me, una volta aveva avuto una commozione celebrale e voleva rientrare in campo lo stesso, era nel 98 con Trapattoni, a me questi giocatori mi fanno impazzire. Come quando ha segnato al Camp Nou ed ha zittito tutti, Bati metteva la palla giro con l’interno piede da fuori area, il portiere pensava che era meglio si toglieva perchè si sarebbe fatto male tanto era la forza del suo tiro, ancora adesso quando vedo quei tiri mi viene in mente Bati, sono impazzito per Batistuta, un calciatore meraviglioso

Qualche tempo fa ho fatto arrabbiare i giovani perchè ho detto voi che amate tanto De Bruyne non avete mai visto Giancarlo Antognoni, consiglio vivamente di andarvi a vedere la partita Italia-Inghilterra, anni 80, europeo, la partita che fa Antognoni è qualcosa da buttarsi di sotto, una gara da svenire, un marziano. Lo paragono a De Bruyne perchè più o meno abbiamo in mente quella progressione, quello strappo prepotente, quel destro fortissimo, solo che Antognoni cambiava il gioco di 70/80 metri e aveva il compasso nel piede”

