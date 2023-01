Di Marzio adesso ritratta su Nico Gonzalez: “Fiorentina vuole trattenerlo, offerta non convincente”

Qualche giorno fa il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio scriveva che la trattativa tra la Fiorentina e il Leicester era ai dettagli per la cessione di Nico Gonzalez. Oggi, dopo le parole di Barone che hanno smentito nettamente tutto, ha cambiato versione, queste le sue parole:

“È il nome più discusso delle ultime settimane in casa Fiorentina: Nico Gonzalez è al centro di una trattativa che vede coinvolti i viola e il Leicester, che insiste per l’argentino. Negli scorsi giorni, infatti, è pervenuta alla dirigenza della Fiorentina una offerta ufficiale da circa 34 milioni di euro, che non aveva convinto il presidente Commisso. Il Leicester è pronto dunque a un ultimo rilancio per convincere i viola a cedere, ma difficilmente cambierà la situazione. Il club infatti vuole trattenere Nico Gonzalez: Commisso non è intenzionato a cedere il giocatore, ed è pertanto probabile che il rilancio degli inglesi vada a vuoto.”

