Repice: "Roma? Sarà una bella partita. Molto dipenderà da Italiano: gli allenatori come lui mi spaventano"

Le parole di Francesco Repice ai microfoni di Radio Bruno

Francesco Repice, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

ROMA "È una squadra molto solida e forte, anche se incompleta, e potrà dire la sua in campionato. Lotterà per un posto in Champions dietro le favorite per lo scudetto. Contro la Fiorentina in campionato mi aspetto una bella partita".

ITALIANO "Molto dipenderà anche da come preparerà la partita Italiano. Gli allenatori come lui un po' mi spaventano, voler sempre imporre il proprio gioco indipendentemente dall'avversario è lodevole ma rischioso. In merito ricordo una Roma molto coraggiosa di Fonseca che prese 5 gol in 35 minuti contro il Manchester United".

ZANIOLO "È un ex e sarà della partita. Ha recuperato in maniera strabiliante dal doppio infortunio al ginocchio".

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