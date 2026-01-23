23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Repice: “Quando squadre così sprofondano, di solito finisce male. La Viola ha reagito, Vanoli non molla mai”

Redazione

23 Gennaio · 18:41

Francesco Repice elogia la Fiorentina che si è calata perfettamente nella lotta salvezza, cosa che non era scontata.

Il noto giornalista e radiocronista, Francesco Repice, ha parlato al Processo al 90° del momento in casa Fiorentina dopo la vittoria contro il Bologna: “Secondo me la Fiorentina ha fatto qualcosa di incredibile in queste settimane. Perché, quando le squadre che non sono attrezzate per lottare per la salvezza, ma sono attrezzate per lottare per altri obiettivi, si trovano in quella situazione finisce sempre molto male”. 

“Invece la Fiorentina è riuscita a uscire fuori da una situazione molto complicata in un momento anche emotivamente molto difficile. Il mio applauso va sicuramente a Vanoli, che è uno di quelli che non molla mai, e a questi ragazzi che hanno capito con che cosa hanno a che fare, ovvero la lotta per non retrocedere. Si sono calati in questa nuova realtà, e questa è la difficoltà più grande per certe squadre che partono con altri obiettivi, che sprofondano e non sanno più come uscirne”.

