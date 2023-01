Repice: “Jovic deve capire che si trova in una delle capitali del mondo, non può dire certe cose”

Francesco Repice ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, queste le parole del radiocronista migliore in Italia sulla Fiorentina:

Amrabat mi piace molto ma in questo momento non ha bisogno di questo, bensi di un giocatore che faccia gioco. Alla Fiorentina prenderei Castrovilli e Milenkovic per la mia Roma, il centrocampista mi piace molto, crea superiorità numerica, ha cambio di passo, salta l’uomo, mi piace, ha un bel tiro.

Jovic deve capire che si trova in una delle capitali del mondo, si trova a Firenze, non in una cittadina qualsiasi, certe frasi non vanno nè pronunciate nè pensate, poi ha messo la toppa che era peggio del buco. Ha talento però certe dichiarazioni, noi facciamo finta di averle dimenticate, se fossi la Fiorentina un pensierino ad un centravanti con una cerca capacità realizzativa la farei.

Vincere un trofeo in Europa penso sia una goduria immensa ma non so se sia conveniente mettere tutte le forze li. La Roma, prima di andare a giocare la finale di Tirana, è andata a vincere a Torino per 0-2, vittoria che ha dato l’accesso all’Europa League, questo vuol dire avere Mourinho in panchina, prima ci si è assicurati il companatico, poi ci è andati a giocare la finale di Conference. Fossi in Italiano chiederei a gran voce alla dirigenza un centravanti a gennaio, poi baderei a qualificarmi per l’Europa.