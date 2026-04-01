Repice: "Eliminati da Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia: il nostro è un calcio da terzo mondo"

Il commento di Repice sull'eliminazione dell'Italia dal playoff che esclude l'Italia dalla coppa del mondo per la terza edizione consecutiva

La storica voce di Radio Rai, Francesco Repice ha commentato l'amarissima eliminazione dell'Italia dai playoff Mondiali subita per mano della Bosnia.

Ecco le dichiarazioni del noto giornalista raccolte ai microfoni di Lady Radio:

"Sono arrivato alla conclusione che il nostro non sia più un calcio d’élite, né tantomeno di medio livello. Il nostro è un calcio da terzo mondo: negli ultimi dodici anni siamo stati eliminati da nazionali come Svezia, Macedonia e Bosnia, segno evidente del livello raggiunto.

Questi sono ormai i nostri riferimenti, e c’è poco altro da dire. A mio avviso, inoltre, non ha senso avviare continui processi o cercare capri espiatori: chiunque prenda il comando si trova immerso in un sistema fragile, condizionato da club a cui della Nazionale interessa ben poco.

In questo contesto si inserisce anche lo scontro tra poteri, come quello tra Abodi e Gravina, che non fa altro che aggravare ulteriormente una situazione già critica, rappresentando forse il colpo finale a un sistema in evidente crisi."

Sui grandi personaggi che potrebbero guidare il nostro calcio:

"Poniamoci dei quesiti: per quale motivo Maldini vive due stagioni eccellenti al Milan e poi viene allontanato? Perché figure come Totti e Del Piero restano fuori dall'ambiente calcistico? Chiaramente sono profili troppo scomodi, e ciò è molto significativo. La realtà è che il calcio italiano non è gestito dalla Federazione, ma dalle società".