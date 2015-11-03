Notizie Bosnia Italia Fiorentina

Adani: "La Bosnia ha giocato da grande squadra, l'Italia da piccola: hanno fatto un'impresa meritata"
02 aprile 2026 22:04
Cassano: "I calciatori italiani sono scarsi; escluso Donnarumma gli altri sono delle pippe allucinanti"
02 aprile 2026 21:58
Repice: "Eliminati da Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia: il nostro è un calcio da terzo mondo"
01 aprile 2026 21:22
Disfatta Italia: Lotito avvia una raccolta firme in parlamento per chiedere le dimissioni di Gravina
01 aprile 2026 16:48
Formazione Italia: confermata la coppia d'attacco Kean-Retegui. Dzeko titolare per la Bosnia
31 marzo 2026 19:28
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