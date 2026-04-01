Disfatta Italia: Lotito avvia una raccolta firme in parlamento per chiedere le dimissioni di Gravina
Il presidente della Lazio, Lotito sta raccogliendo le firme per fare una completa rivoluzione nella FIGC e cacciare Gravina.Secondo quanto riportato da lazionews ecco come si sta muovendo il president...
Il presidente della Lazio, Lotito sta raccogliendo le firme per fare una completa rivoluzione nella FIGC e cacciare Gravina.
Secondo quanto riportato da lazionews ecco come si sta muovendo il presidente laziale: La lista di addetti ai lavori e non che chiedono a gran voce le dimissioni di Gravina continua ad allungarsi col passare dei minuti a nemmeno un giorno di distanza dall’ennesima figuraccia dell’Italia che anche quest’anno non prenderà parte ai Mondiali.
Questa notizia è stata anche affermata e riportata dal Messaggero, un grande terremoto per il mondo calcistico pronto a durare per anni.