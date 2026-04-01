Disfatta Italia: Lotito avvia una raccolta firme in parlamento per chiedere le dimissioni di Gravina

Il presidente della Lazio, Lotito sta raccogliendo le firme per fare una completa rivoluzione nella FIGC e cacciare Gravina.Secondo quanto riportato da lazionews ecco come si sta muovendo il president...

A cura di Redazione Labaroviola 01 aprile 2026 16:48

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