Cassano: "I calciatori italiani sono scarsi; escluso Donnarumma gli altri sono delle pippe allucinanti"

Il pensiero di Antonio Cassano dopo l'eliminazione della nazionale italiana dal prossimo Mondiale subita per mano della Bosnia

Nella puntata speciale di "Viva El Futbol" Antonio Cassano ha parlato dell'eliminazione della nazionale subita per mano della Bosnia.

Questo il pensiero dell'ex attaccante:

Sulle convocazioni:

"L'unico poteva essere Bernardeschi però io ho sempre detto che i calciatori italiani sono scarsi. Per le convocazioni non trovo di meglio da quello che ha fatto Gattuso."

Sulla partita:

"Ci sono tanti giocatori scarsi che guadagnano tanto. Non hai personalità, non hai qualità, non hai niente. In Italia si fanno passare facilmente questi pseudo grandi calciatori come fenomeni. Tutti eravamo contenti di aver preso la Bosnia; loro andavano piano ma avevano coraggio. Chi conosce i giocatori della Bosnia? Nessuno.

I giocatori non è che si devono vergognare ma loro sono scarsi, più di questo non potevano fare. Si fanno passare dei giocatori mediocri o scarsi con aggettivi troppo grandi. Quando giochi nell'Inter e hai Lautaro che ti risolve le partite, Calhanoglu un fenomeno, Dumfries che segna a raffica....di italiani che risolvono le partite ce ne sono pochissimi. Ci ha tenuto in vita Donnarumma che è l'unico campione che abbiamo. Hanno tirato 30 volte in porta! I giocatori italiani sono delle pippe allucinanti, complimenti alla Bosnia. La Bosnia ha strameritato, il giocatore che guadagna di più prenderà un milione. Ci hanno sventrato sotto ogni punto di vista, sulla corsa, sul coraggio, sull'aggressività. Gli hanno tolto anche 6 Mila persone e sembrava di essere al Maracanà di Belgrado. Barbarez ha fatto un lavoro eccezionale con il genio di Dzeko in campo. Lui è andato in Germania in serie B quando poteva andare in Cina o negli Usa, complimenti a Dzeko, al suo popolo e alla Bosnia".