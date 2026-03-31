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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Formazione Italia: confermata la coppia d’attacco Kean-Retegui. Dzeko titolare per la Bosnia

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Formazione Italia: confermata la coppia d’attacco Kean-Retegui. Dzeko titolare per la Bosnia

Redazione

31 Marzo · 19:28

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 19:28

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#FiorentinaBosnia Italia

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L'Italia, brava nel superare per 2-0 l'Irlanda del Nord, sfida alle 20:45 la Bosnia per accedere al Mondiale. Le scelte di Gattuso

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida, le scelte del Ct Gennaro Gattuso per gli azzurri: in attacco giocano Retegui e Kean, panchina per Pio Esposito.
La Formazione Ufficiale 3-5-2: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco, Retegui, Kean.

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