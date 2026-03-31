Formazione Italia: confermata la coppia d’attacco Kean-Retegui. Dzeko titolare per la Bosnia

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida, le scelte del Ct Gennaro Gattuso per gli azzurri: in attacco giocano Retegui e Kean, panchina per Pio Esposito.
La Formazione Ufficiale 3-5-2: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco, Retegui, Kean.
L'Italia, brava nel superare per 2-0 l'Irlanda del Nord, sfida alle 20:45 la Bosnia per accedere al Mondiale. Le scelte di Gattuso
Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida, le scelte del Ct Gennaro Gattuso per gli azzurri: in attacco giocano Retegui e Kean, panchina per Pio Esposito.