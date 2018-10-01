Dall'Inghilterra: tra City e United è derby anche sul mercato, l'obiettivo è Milenkovic

Che Nikola Milenkovic sia un vero e proprio crack, è cosa risaputa. La sua fama, già considerevole in Serbia e cresciuta sopratutto dopo il Mondiale russo, sembra essersi estesa anche oltre il canale...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2018 19:27

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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