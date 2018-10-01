Dall'Inghilterra: tra City e United è derby anche sul mercato, l'obiettivo è Milenkovic
Che Nikola Milenkovic sia un vero e proprio crack, è cosa risaputa. La sua fama, già considerevole in Serbia e cresciuta sopratutto dopo il Mondiale russo, sembra essersi estesa anche oltre il canale...
Che Nikola Milenkovic sia un vero e proprio crack, è cosa risaputa. La sua fama, già considerevole in Serbia e cresciuta sopratutto dopo il Mondiale russo, sembra essersi estesa anche oltre il canale della Manica.
Infatti, stando a quanto riporta il Sun, pare che i due club di Manchester, ossia lo United di Jose Mourinho ed il City di Pep Guardiola, abbiano già manifestato il loro interesse per il difensore della Fiorentina.
Il tutto, senza dimenticare che il classe '97 fa gola a che a molte squadre italiane: Juventus ed Inter su tutte. La società gigliata, tuttavia, non sembra intenzionata a privarsi dei suoi gioielli.