Conte: "Sono più arrabbiato per il finale con la Fiorentina che per la sconfitta contro il City, abbiamo mollato troppo"

Il tecnico leccese ha commentato di nuovo il finale della partita contro la Fiorentina di sabato scorso

Nel postpartita del match di ieri sera tra Napoli e Manchester City terminata 2-0 per gli inglesi, il tecnico azzurro Antonio Conte ha ricordato il finale della gara contro la Fiorentina: "Sono più arrabbiato per il finale contro la Fiorentina che per questa sconfitta, a Firenze abbiamo mollato del tutto e loro potevano pure riaprirla, mentre stasera abbiamo provato a mettere in campo quello che potevamo e sono sicuro che se fossimo rimasti in 11 avremmo creato problemi al City. Siamo rimasti in partita sempre e mi porto a casa quest'atteggiamento e questa voglia di lottare. Abbiamo fatto quello che dovevamo, rimane del rammarico ma siamo stati bravi e maturi."vhhuC