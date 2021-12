CorSport, Vlahovic, Manchester City in pole, pronta un’offerta monstre per il serbo

Vlahovic continua ad essere ammirato soprattutto in Premier League. L’Arsenal sembra sia pronto fare un’offerta plurimilionaria così come il Manchester City, il quale è in pole. Difficilmente però la Fiorentina si priverà del serbo già a gennaio. Più defilato il Tottenham. Guardiola deve sostituire Aguero e l’interesse per Vlahovic è dunque sempre più forte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

