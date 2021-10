Nazione, Vlahovic non lascia il suo agente Ristic: ha una super offerta del Manchester City

C’è una bassa possibilità che Vlahovic decida di interrompere i rapporti con i suoi agenti, l’International Sport Office di Ristic. Ieri altro contatto tra calciatore e agente. I suoi procuratori hanno già in mano un’offerta super, in pole c’è il Manchester City. La base d’ingaggio? 6 milioni netti per il giocatore. Commissione a due cifre per chi lo gestisce. Lo scrive La Nazione.

