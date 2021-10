Nazione, Vlahovic all’addio: base d’asta a 70 milioni. Sostituti? Da Mayoral a Milik tutti i nomi

Dusan Vlahovic ormai è all’addio con la Fiorentina, il club viola è pronto a cederlo all’estero per una base d’asta di 70 milioni di euro. Per gennaio Borja Mayoral è un obiettivo, Berardi sogna Firenze. Per giugno spuntano i nomi di Belotti, Jovic ma anche lo stesso Milik che vorrebbe ritornare in Italia. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, RISTIC, E SE CI FOSSE RAMADANI DIETRO? VLAHOVIC AFFARE DELLA VITA. SENZA DI LUI, SCUDERIA DA SERIE C. LO SCUGNIZZO VIOLA