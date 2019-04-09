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Champions League, risultati delle sfide di andata dei quarti di finale. È festa per il Liverpool, segna pure Keità…

Finisce con questi punteggi l'andata dei quarti di finale della Champions League:Liverpool-Porto 2-0;Tottenham-City 1-0;Ajax-Juve domani ore 21;Manchester United-Barcellona domani ore 21.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 22:39
Champions League, risultati delle sfide di andata dei quarti di finale. È festa per il Liverpool, segna pure Keità… -
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Finisce con questi punteggi l'andata dei quarti di finale della Champions League:

Liverpool-Porto 2-0;

Tottenham-City 1-0;

Ajax-Juve domani ore 21;

Manchester United-Barcellona domani ore 21.

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