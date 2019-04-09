Champions League, risultati delle sfide di andata dei quarti di finale. È festa per il Liverpool, segna pure Keità…
Finisce con questi punteggi l'andata dei quarti di finale della Champions League:Liverpool-Porto 2-0;Tottenham-City 1-0;Ajax-Juve domani ore 21;Manchester United-Barcellona domani ore 21.
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 22:39
Finisce con questi punteggi l'andata dei quarti di finale della Champions League:
Liverpool-Porto 2-0;
Tottenham-City 1-0;
Ajax-Juve domani ore 21;
Manchester United-Barcellona domani ore 21.