Champions League: il Napoli lotta in 10 ma crolla nella ripresa sotto i colpi del Manchester City

Esordio amaro in Champions League per il Napoli che in 10 uomini perde 2-0 contro il Manchester City

Si è conclusa questa inedita serata di Champions League in scena di giovedi sera.

Il Napoli di Antonio Conte dopo la vittoria esterna contro la Fiorentina ha fatto visita all'Etihad Stadium al Manchester City di Pep Guardiola.

Serata speciale per Kevin De Bruyne che ha lasciato il City per trasferirsi nella squadra campione d'Italia dopo un percorso di 10 anni nel club inglese.

Eppure la partita del fuoriclasse belga è durata appena 20 minuti in una serata amara complice l'espulsione di Di Lorenzo e la conseguente sostituzione per il grande ex richiamato da Conte in panchina.

Coraggiosa la prova degli azzurri che lottano e non subiscono gol nel primo tempo con una buona prestazione in fase difensiva. Nella ripresa però la qualità del Manchester City emerge e Haaland trova uno splendido colpo di testa per il gol del vantaggio.

Il Napoli fatica ad attaccare gli avversari che trovano il raddoppio con una grande giocata di Doku al 65'.

I cambi e qualche tocco di leziosità di troppo dei padroni di casa bloccano il risultato sul 2-0 fino al fischio finale.

Esordio in Champions League fortemente compromesso dall'episodio di Di Lorenzo che ha permesso al City di sfruttare la superiorità numerica per 70 minuti di gioco.